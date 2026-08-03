Ausblick: Hamilton Lane A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hamilton Lane A gibt am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,53 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,28 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 26,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 176,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 221,9 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,92 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 884,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 759,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at