Hamilton Lan a Aktie

WKN DE: A2DM1T / ISIN: US4074971064

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hamilton Lane A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hamilton Lane A lädt am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,20 Prozent auf 195,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Hamilton Lane A noch 168,3 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,66 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,41 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 756,1 Millionen USD, gegenüber 713,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

