Hamilton Lan a Aktie
WKN DE: A2DM1T / ISIN: US4074971064
|
20.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hamilton Lane A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hamilton Lane A wird am 21.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 203,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,04 USD im Vergleich zu 5,41 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 766,5 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 713,0 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A-
|
20.05.26
|Ausblick: Hamilton Lane A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Hamilton Lane A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.02.26
|How Hamilton Lane extracted more money from its ‘NAV squeezing’ (Financial Times)
|
19.02.26
|How Hamilton Lane extracted more money from its ‘NAV squeezing’ (Financial Times)
|
02.02.26
|Ausblick: Hamilton Lane A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Hamilton Lane A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)