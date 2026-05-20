Hamilton Lan a Aktie

Hamilton Lan a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DM1T / ISIN: US4074971064

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20.05.2026 07:01:06

Ausblick: Hamilton Lane A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hamilton Lane A wird am 21.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 203,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,04 USD im Vergleich zu 5,41 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 766,5 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 713,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

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