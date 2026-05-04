Hammond Power Solution a Aktie

Hammond Power Solution a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LF51 / ISIN: CA4085491039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Hammond Power Solutions A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hammond Power Solutions A wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,71 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hammond Power Solutions A noch ein Gewinn pro Aktie von 2,20 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hammond Power Solutions A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 236,3 Millionen CAD im Vergleich zu 201,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,68 CAD im Vergleich zu 6,07 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden CAD, gegenüber 898,3 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hammond Power Solutions Inc (A) Sub.Voting

mehr Nachrichten

Analysen zu Hammond Power Solutions Inc (A) Sub.Voting

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hammond Power Solutions Inc (A) Sub.Voting 179,00 1,13% Hammond Power Solutions Inc (A) Sub.Voting

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische präsentiert sich stabil. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet Verluste. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen