Hammond Power Solution a Aktie
WKN DE: A0LF51 / ISIN: CA4085491039
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hammond Power Solutions A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hammond Power Solutions A wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,71 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hammond Power Solutions A noch ein Gewinn pro Aktie von 2,20 CAD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hammond Power Solutions A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 236,3 Millionen CAD im Vergleich zu 201,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,68 CAD im Vergleich zu 6,07 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden CAD, gegenüber 898,3 Millionen CAD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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