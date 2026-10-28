Hammond Power Solution a Aktie
WKN DE: A0LF51 / ISIN: CA4085491039
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hammond Power Solutions A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hammond Power Solutions A wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,87 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 CAD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hammond Power Solutions A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 396,2 Millionen CAD im Vergleich zu 218,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,20 CAD, gegenüber 6,07 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,40 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 898,3 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hammond Power Solutions Inc (A) Sub.Voting
|
28.10.26
|Ausblick: Hammond Power Solutions A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Hammond Power Solutions A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Hammond Power Solutions A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Hammond Power Solutions A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Hammond Power Solutions A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Hammond Power Solutions Inc (A) Sub.Voting
Aktien in diesem Artikel
|Hammond Power Solutions Inc (A) Sub.Voting
|247,00
|-1,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.