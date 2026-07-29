Ausblick: Hammond Power Solutions A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hammond Power Solutions A wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,10 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 87,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hammond Power Solutions A 1,12 CAD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 27,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 286,3 Millionen CAD gegenüber 224,4 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,18 CAD, gegenüber 6,07 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,29 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 898,3 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at