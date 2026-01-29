Hana Financial Aktie
WKN: A0HNQE / ISIN: KR7086790003
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Hana Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hana Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hana Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1954,99 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1697,00 KRW je Aktie gewesen.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2.688,89 Milliarden KRW – das wäre ein Abschlag von 64,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.655,05 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14407,97 KRW aus, während im Fiskalvorjahr 12629,00 KRW vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 11.560,52 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 30.241,79 Milliarden KRW.
