Hangzhou First PV Material Aktie

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WKN DE: A14TEG / ISIN: CNE100001VX1

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08.04.2026 07:01:06

Ausblick: Hangzhou First PV Material gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hangzhou First PV Material wird am 09.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,180 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 800 Prozent erhöht. Damals waren 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 4,00 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,95 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,404 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 0,500 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 17,08 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 19,06 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

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