Hangzhou First PV Material Aktie
WKN DE: A14TEG / ISIN: CNE100001VX1
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hangzhou First PV Material gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hangzhou First PV Material wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,165 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CNY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Hangzhou First PV Material nach der Prognose von 1 Analyst 3,99 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,83 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,623 CNY je Aktie, gegenüber 0,300 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 16,76 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 15,43 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hangzhou First PV Material Co Ltd
|
07:01
|Ausblick: Hangzhou First PV Material gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Hangzhou First PV Material legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.08.26
|Ausblick: Hangzhou First PV Material legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Hangzhou First PV Material vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Hangzhou First PV Material präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Hangzhou First PV Material Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Hangzhou First PV Material Co Ltd
|13,17
|2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.