Hangzhou First PV Material Aktie

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WKN DE: A14TEG / ISIN: CNE100001VX1

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19.08.2026 07:01:06

Ausblick: Hangzhou First PV Material legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hangzhou First PV Material wird am 20.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,210 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Hangzhou First PV Material einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Hangzhou First PV Material mit einem Umsatz von insgesamt 6,08 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,32 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 40,70 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,584 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 17,34 Milliarden CNY, gegenüber 15,43 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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