Ausblick: Hangzhou First PV Material präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hangzhou First PV Material lädt am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,090 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 0,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,61 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Hangzhou First PV Material für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,61 Milliarden CNY aus.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,608 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,300 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,29 Milliarden CNY, gegenüber 15,43 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at