Hangzhou Tigermed Consulting Aktie
WKN DE: A2QALD / ISIN: CNE1000040M1
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29.03.2026 07:01:06
Ausblick: Hangzhou Tigermed Consulting gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hangzhou Tigermed Consulting präsentiert in der am 30.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,079 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 84,51 Prozent erhöht. Damals waren -0,510 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 33,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 2,21 Milliarden HKD gegenüber 1,66 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,41 HKD, gegenüber 0,510 HKD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 7,77 Milliarden HKD im Vergleich zu 7,14 Milliarden HKD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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