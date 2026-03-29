Hangzhou Tigermed Consulting Aktie

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WKN DE: A111B6 / ISIN: CNE100001KV8

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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: Hangzhou Tigermed Consulting mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hangzhou Tigermed Consulting stellt am 30.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,030 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hangzhou Tigermed Consulting noch ein Verlust pro Aktie von -0,470 CNY in den Büchern gestanden.

Hangzhou Tigermed Consulting soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,25 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,470 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,95 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,58 Milliarden CNY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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