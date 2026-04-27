Hangzhou Tigermed Consulting Aktie
WKN DE: A2QALD / ISIN: CNE1000040M1
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hangzhou Tigermed Consulting präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hangzhou Tigermed Consulting wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,274 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 37,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,200 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 22,39 Prozent auf 2,05 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Hangzhou Tigermed Consulting noch 1,67 Milliarden HKD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 HKD, während im vorherigen Jahr noch 1,13 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,74 Milliarden HKD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,39 Milliarden HKD waren.
Redaktion finanzen.at
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