Ausblick: Hangzhou Tigermed Consulting verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou Tigermed Consulting gibt am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,143 CNY. Dies würde einer Verringerung von 45,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hangzhou Tigermed Consulting 0,260 CNY je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hangzhou Tigermed Consulting in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,89 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,69 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,00 CNY im Vergleich zu 1,04 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,72 Milliarden CNY, gegenüber 6,81 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at