HANKOOK TIRE Aktie
WKN DE: A1J5TV / ISIN: KR7161390000
|
07.05.2026 07:01:06
Ausblick: HANKOOK TIRE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HANKOOK TIRE öffnet am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 2809,11 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HANKOOK TIRE 2621,00 KRW je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5.170,33 Milliarden KRW aus – eine Steigerung von 4,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HANKOOK TIRE einen Umsatz von 4.963,67 Milliarden KRW eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11284,42 KRW im Vergleich zu 8931,00 KRW im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 22.158,29 Milliarden KRW, gegenüber 21.202,30 Milliarden KRW im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HANKOOK TIRE Co Ltd
|
07.05.26
|Ausblick: HANKOOK TIRE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
24.04.26
|Erste Schätzungen: HANKOOK TIRE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: HANKOOK TIRE legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu HANKOOK TIRE Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|HANKOOK TIRE Co Ltd
|64 700,00
|8,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.