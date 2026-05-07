Ausblick: HANKOOK TIRE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HANKOOK TIRE öffnet am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 2809,11 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HANKOOK TIRE 2621,00 KRW je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5.170,33 Milliarden KRW aus – eine Steigerung von 4,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HANKOOK TIRE einen Umsatz von 4.963,67 Milliarden KRW eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11284,42 KRW im Vergleich zu 8931,00 KRW im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 22.158,29 Milliarden KRW, gegenüber 21.202,30 Milliarden KRW im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at