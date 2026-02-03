Ausblick: HANKOOK TIRE legt Quartalsergebnis vor

HANKOOK TIRE wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6809,10 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 483,00 KRW je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5.399,20 Milliarden KRW – das würde einem Zuwachs von 113,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2.531,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10024,47 KRW je Aktie, gegenüber 9137,00 KRW je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 21.168,33 Milliarden KRW fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 9.411,95 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at