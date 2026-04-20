Hanmi Financial Aktie

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WKN DE: A1JRR1 / ISIN: US4104952043

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Hanmi Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hanmi Financial wird am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,703 USD. Dies würde einem Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hanmi Financial 0,580 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Hanmi Financial 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 71,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 33,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hanmi Financial 107,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,01 USD im Vergleich zu 2,51 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 297,8 Millionen USD, gegenüber 444,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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