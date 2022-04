Ausblick: Hanmi Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hanmi Financial veröffentlicht am 26.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,573 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hanmi Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,540 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,69 Prozent auf 50,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Hanmi Financial noch 55,8 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,50 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,22 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 217,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 235,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at