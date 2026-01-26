Hanmi Financial Aktie
Ausblick: Hanmi Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hanmi Financial gibt am 27.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,703 USD gegenüber 0,580 USD im Vorjahresquartal.
Hanmi Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 34,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD im Vergleich zu 2,05 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 269,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 429,5 Millionen USD.
