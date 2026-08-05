Ausblick: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,731 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,740 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 112,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 30,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 465,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 400,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at