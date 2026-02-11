Ausblick: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,659 USD je Aktie gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 105,9 Millionen USD gegenüber 101,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,69 USD im Vergleich zu 1,62 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 391,7 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 383,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at