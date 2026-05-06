Ausblick: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,689 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital noch 0,440 USD je Aktie eingenommen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 112,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 96,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,96 USD, gegenüber 1,41 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 467,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 400,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at