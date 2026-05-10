Ausblick: Hannover Rueck SE (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hannover Rueck SE (spons ADRs) wird am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,18 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,700 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 6,53 Prozent auf 8,54 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,47 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,12 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,29 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 32,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at