11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Hannover Rueck SE (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hannover Rueck SE (spons ADRs) wird am 12.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,99 Milliarden USD gegenüber 7,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,24 USD je Aktie, gegenüber 3,48 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 31,32 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 31,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
