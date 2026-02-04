Ausblick: Hansa Medical AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hansa Medical AB wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,576 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -4,080 SEK je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 25,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32,3 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Hansa Medical AB für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 40,4 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,993 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch -12,850 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 204,0 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 171,3 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at