Hansa Medical AB Aktie
WKN DE: A0M65T / ISIN: SE0002148817
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hansa Medical AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hansa Medical AB wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,450 SEK. Das entspräche einem Verlust von 163,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,550 SEK erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 48,3 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 27,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,4 Millionen SEK in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -6,045 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -6,580 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 280,2 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 222,3 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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