Ausblick: Hansa Medical AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hansa Medical AB lässt sich am 20.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hansa Medical AB die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2,915 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hansa Medical AB noch -3,110 SEK je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 33,0 Millionen SEK gegenüber 30,3 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -12,010 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -13,570 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 198,0 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 154,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at