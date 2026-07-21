Ausblick: Hansa Medical AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hansa Medical AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,337 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hansa Medical AB noch ein Verlust pro Aktie von -2,530 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 50,3 Millionen SEK – ein Plus von 2,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hansa Medical AB 49,1 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 SEK, gegenüber -6,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 187,8 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 222,3 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at