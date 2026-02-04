Ausblick: Hanwha Chemical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hanwha Chemical stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -947,212 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1072,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3.429,37 Milliarden KRW aus – eine Minderung von 24,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hanwha Chemical einen Umsatz von 4.562,93 Milliarden KRW eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2877,454 KRW aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -8111,000 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 12.997,20 Milliarden KRW, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 12.394,02 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at