Ausblick: Hanwha Chemical vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hanwha Chemical stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -947,212 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1085,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Hanwha Chemical 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3.429,37 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hanwha Chemical 4.562,93 Milliarden KRW umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2877,454 KRW prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -8161,000 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 12.997,20 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 12.394,02 Milliarden KRW im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at