Ausblick: HANWHA TECHWIN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HANWHA TECHWIN wird am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 14779,76 KRW aus. Im letzten Jahr hatte HANWHA TECHWIN einen Gewinn von 37232,83 KRW je Aktie eingefahren.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 78,03 Prozent auf 8.590,03 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.825,02 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 34114,81 KRW im Vergleich zu 46100,42 KRW im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 26.893,40 Milliarden KRW, gegenüber vorherig erwirtschafteten 11.240,12 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at