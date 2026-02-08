HANWHA TECHWIN Aktie
WKN: 956195 / ISIN: KR7012450003
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: HANWHA TECHWIN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HANWHA TECHWIN wird am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 14779,76 KRW aus. Im letzten Jahr hatte HANWHA TECHWIN einen Gewinn von 37232,83 KRW je Aktie eingefahren.
16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 78,03 Prozent auf 8.590,03 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.825,02 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 34114,81 KRW im Vergleich zu 46100,42 KRW im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 26.893,40 Milliarden KRW, gegenüber vorherig erwirtschafteten 11.240,12 Milliarden KRW.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HANWHA TECHWIN CO.LTD
|
07:01
|Ausblick: HANWHA TECHWIN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: HANWHA TECHWIN legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: HANWHA TECHWIN präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: HANWHA TECHWIN gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu HANWHA TECHWIN CO.LTD
Aktien in diesem Artikel
|HANWHA TECHWIN CO.LTD
|1 227 000,00
|-7,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.