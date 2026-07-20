HANZA Aktie
WKN DE: A2H8U3 / ISIN: SE0005878543
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: HANZA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
HANZA präsentiert in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,91 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,13 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 70,98 Prozent auf 2,59 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,52 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,22 SEK je Aktie, gegenüber 5,40 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 10,48 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 6,03 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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