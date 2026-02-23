HANZA Aktie
WKN DE: A2H8U3 / ISIN: SE0005878543
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: HANZA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HANZA lässt sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HANZA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,46 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,710 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll HANZA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,66 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 30,49 Prozent gesteigert.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,86 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,55 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 5,91 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 4,85 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu HANZA Holding AB
