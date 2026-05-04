HANZA Aktie
WKN DE: A2H8U3 / ISIN: SE0005878543
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: HANZA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HANZA präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass HANZA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,91 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,910 SEK je Aktie gewesen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,49 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 88,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,33 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,10 SEK, während im vorherigen Jahr noch 5,40 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,26 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,03 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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