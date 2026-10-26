HANZA Aktie
WKN DE: A2H8U3 / ISIN: SE0005878543
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: HANZA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
HANZA lässt sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HANZA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,61 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,69 SEK je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,42 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 72,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,40 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,76 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,40 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 10,68 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 6,03 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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