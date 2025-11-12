Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|Bilanz in Sicht
|
12.11.2025 17:11:00
Ausblick: Hapag-Lloyd verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hapag-Lloyd wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,31 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hapag-Lloyd noch ein Gewinn pro Aktie von 5,43 EUR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,43 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Minus von 15,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,26 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,41 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,57 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 17,75 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 19,11 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AGmehr Nachrichten
|
06.11.25
|EQS-News: Ein Jahrzehnt an der Börse: Hapag-Lloyd feiert 10 Jahre nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung (EQS Group)
|
06.11.25
|EQS-News: A Decade on the Stock Exchange: Hapag-Lloyd Marks 10 Years of Sustainable Growth and Value Creation (EQS Group)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25