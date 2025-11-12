Ausblick: Hapag-Lloyd verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hapag-Lloyd wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,31 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hapag-Lloyd noch ein Gewinn pro Aktie von 5,43 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,43 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Minus von 15,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,26 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,41 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,57 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 17,75 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 19,11 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

