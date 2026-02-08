Happiest Minds Technologies Aktie

Happiest Minds Technologies

WKN DE: A2QCUY / ISIN: INE419U01012

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Happiest Minds Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Happiest Minds Technologies lässt sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Happiest Minds Technologies die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,80 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,11 Prozent erhöht. Damals waren 3,33 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Happiest Minds Technologies nach den Prognosen von 6 Analysten 5,90 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,31 Milliarden INR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 16,22 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 12,26 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,29 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 20,61 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

