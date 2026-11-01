Ausblick: Happiest Minds Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Happiest Minds Technologies lädt am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,30 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Happiest Minds Technologies ein EPS von 3,59 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Happiest Minds Technologies 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,46 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Happiest Minds Technologies 5,74 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,72 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 14,12 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 26,33 Milliarden INR, gegenüber 23,15 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net