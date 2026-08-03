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WKN DE: A40C10 / ISIN: INE330T01021

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Happy Forgings gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Happy Forgings wird am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 8,90 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Happy Forgings 6,97 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 23,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,36 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,54 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,82 INR, gegenüber 31,99 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 18,75 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,23 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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