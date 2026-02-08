Happy Forgings Aktie
Ausblick: Happy Forgings legt Quartalsergebnis vor
Happy Forgings stellt am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 7,80 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Happy Forgings 6,85 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Happy Forgings nach den Prognosen von 5 Analysten 3,97 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,54 Milliarden INR umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 30,36 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 28,39 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,32 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 13,95 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
