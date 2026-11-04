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WKN DE: A40C10 / ISIN: INE330T01021

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Happy Forgings stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Happy Forgings wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,00 INR. Im Vorjahresquartal waren 7,79 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 26,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,77 Milliarden INR gegenüber 3,77 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 41,89 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 31,99 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,11 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,23 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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