Ausblick: Happy Forgings stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Happy Forgings gibt am 21.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 8,20 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 14,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,18 INR erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,10 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 16,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,52 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 31,35 INR je Aktie, gegenüber 28,39 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 15,30 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 13,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at