Ausblick: Harbor Custom Development informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Harbor Custom Development wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -5,460 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 11,9 Millionen USD gegenüber 28,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 58,36 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,040 USD, gegenüber -35,290 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 145,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 55,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at