Ausblick: Harley-Davidson gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Harley-Davidson lädt am 23.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,645 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

Harley-Davidson soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 10,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,408 USD, gegenüber 2,78 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 3,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,47 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at