Harley-Davidson Aktie
WKN: 871394 / ISIN: US4128221086
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Harley-Davidson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Harley-Davidson wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
14 Analysten schätzen, dass Harley-Davidson für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,474 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 19,92 Prozent auf 1,07 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,703 USD im Vergleich zu 2,78 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 3,86 Milliarden USD, gegenüber 4,47 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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