Ausblick: Harley-Davidson verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Harley-Davidson wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,072 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,27 Prozent verringert. Damals waren -0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Harley-Davidson 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 484,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Harley-Davidson 687,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,14 USD im Vergleich zu 3,44 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,68 Milliarden USD, gegenüber 5,19 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at