Ausblick: Harley-Davidson vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Harley-Davidson stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,218 USD je Aktie gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 24,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,01 Milliarden USD gegenüber 1,33 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,411 USD, gegenüber 2,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 3,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,47 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at