Ausblick: Harmonic Drive Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Harmonic Drive Systems wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 23,95 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Harmonic Drive Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 40,30 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Harmonic Drive Systems im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 15,91 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,11 Prozent gesteigert.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,68 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 36,57 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 58,34 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 55,65 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at