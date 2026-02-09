Ausblick: Harmonic Drive Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Harmonic Drive Systems wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 5,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,22 JPY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 13,80 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,83 Milliarden JPY aus.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 17,32 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 36,57 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 59,69 Milliarden JPY, gegenüber 55,65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at